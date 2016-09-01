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صادم.. شوفو شحال من مغربية في السجون السعودية
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 12:07 صادم.. شوفو شحال من مغربية في السجون السعودية | حوادث و حقوق
صادم.. شوفو شحال من مغربية في السجون السعودية
بعد أن اشتد الجدل حول نداءات الاستغاتة لمغربيات السعودية عبر شبكات التواصل الاجتماعي،خرجت المصالح الدبلوماسية و القنصلية لبلادنا بالرياض،بمعطيات مهمة عن حقيقة مآسي تلك الفئة التي توجهت إلى

شوف تيفي

بعد أن اشتد الجدل حول نداءات الاستغاتة لمغربيات السعودية عبر شبكات التواصل الاجتماعي،خرجت المصالح الدبلوماسية و القنصلية لبلادنا بالرياض،بمعطيات مهمة عن حقيقة مآسي تلك الفئة التي توجهت إلى السعودية للعمل كخادمات في البيوت،فقالت إنه طيلة عام واحد،تم تسجيل 16 حالة طالبن بالعودة غلى أرض الوطن.

و أوضحت سفارة المغرب بالرياض، حسب ما نقلته عنها يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين،أن الحالات المذكورة تخص سنة واحدة،أي الفترة الممتدة من 15أكتوبر2015إلى 4أكتوبر الجاري،و تم ترحيل 155 منهن إلى أرض الوطن و بقيت 9 حالات في انتظار استكمال إجراءات الترحيل و الإجلاء إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء.

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