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زعيمان عربيان يهنئان بن كيران بفوزه بالإنتخابات التشريعية لـ7أكتوبر
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 12:57 زعيمان عربيان يهنئان بن كيران بفوزه بالإنتخابات التشريعية لـ7أكتوبر | بوليتيك
زعيمان عربيان يهنئان بن كيران بفوزه بالإنتخابات التشريعية لـ7أكتوبر
هنأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير ،الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بن كيران بعد فوزه في الإنتخابات البرلمانية لإستحقاقات 7 أكتوبر الماضية.

شوف تيفي

هنأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير ،الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بن كيران بعد فوزه في الإنتخابات البرلمانية لإستحقاقات 7 أكتوبر الماضية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية التي أوردت الخبر فإن وزير مجلس الوزراء السوداني "أحمد سعد" إتصل هاتفيا بعبد الإله بن كيران "لتهنئته بفوز حزبه بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية ونقل له تهاني رئيس الجمهورية عمر البشير بنجاح التجربة الديمقراطية في مملكة المغرب".

وفي ذات السياق، عبرت حركة النهضة التونسية في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، "فايسبوك"، بأن المغرب "يواصل شق طريقه بثبات نحو ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية بما يعزز الاستقرار في المنطقة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين شعوبها".

كما هنأت الحركة التي يرأسها راشد الغنوشي حزب العدالة والتنمية بفوزه بالمرتبة الأولى في استحقاقات 7 أكتوبر، وكذا الشعب المغربي والأحزاب السياسية بنجاح الانتخابات التشريعية بالمملكة.

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بن كيران التهنئة الإنتخابات السودان تونس شوف تيفي

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