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عاجل : إعادة إحتساب الأصوات بدائرة مديونة بطلب من مرشح حزب البيجيدي
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 12:49 عاجل : إعادة إحتساب الأصوات بدائرة مديونة بطلب من مرشح حزب البيجيدي | بوليتيك
عاجل : إعادة إحتساب الأصوات بدائرة مديونة بطلب من مرشح حزب البيجيدي
كشفت مصادر مطلعة، أن مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة مديونة أخبر السلطات المحلية بوجود خطأ في إحتساب الأصوات ، فقررت إعادة التدقيق في النتائج من جديد، خاصة بأحد محاضر المكتب المركزي.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة مديونة أخبر السلطات المحلية بوجود خطأ في إحتساب الأصوات ، فقررت إعادة التدقيق في النتائج من جديد، خاصة بأحد محاضر المكتب المركزي.

وأضافت ذات المصادر، أن النتائج المعلن عنها بدائرة مديونة بمدينة الدار البيضاء ستتغير، خاصة بالنسبة للمرشحين الحاصلين على المرتبة الثانية والثالثة بعد تسرب خطأ خطي على محاضر المكتب المركزي.

وحسب ذات المصادر، فإن عدد الأصوات التي حصل عليها الفائز الثاني بالدائرة المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري سيخصم منها 400 صوت، في حين أن 120 صوتا فقط تفصله عن صاحب المرتبة الثالثة المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وقالت ذات المصادر، أن الساعات القليلة المقبلة ستحدد بشكل رسمي من هو صاحب المقعد الثاني بالدائرة بين مرشح البيجيدي والإتحاد الدستوري، بعد حسم المقعد الأول بشكل رسمي من طرف مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.

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البيجدي المصادر الأصوات مديونة النتائج شوف تيفي

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عاجل : إعادة إحتساب الأصوات بدائرة مديونة بطلب من مرشح حزب البيجيدي

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