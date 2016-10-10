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عاجل: الفنانة سعيدة شرف تعيش الحزن لليوم الثالث على التوالي
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 11:34 عاجل: الفنانة سعيدة شرف تعيش الحزن لليوم الثالث على التوالي | ثقافة و فنون
عاجل: الفنانة سعيدة شرف تعيش الحزن لليوم الثالث على التوالي
علمت''شوف تيفي'' من خلال اتصال أجرته صباح اليوم الاثنين مع الفنانة سعيدة شرف،أن زوجها ''رشيد'' لا زال يرقد في العناية المركزة بين يدي الرحمن.

شوف تيفي

علمت"شوف تيفي" من خلال اتصال أجرته صباح اليوم الاثنين مع الفنانة سعيدة شرف،أن زوجها "رشيد" لا زال يرقد في العناية المركزة بين يدي الرحمن.

و قالت سعيدة إن زوجها الذي تعرض لحادثة سير خطيرة نهاية الأسبوع بالدار البيضاء،لا زال يرقد في مصحة خاصة بالدار البيضاء،حيث دخل في غيبوبة.

و كانت سعيد شرف قد طالبت يوم السبت 8 أكتوبر2016، من جمهورها بالدعاء لزوجها عبر صفحتها الخاصة بالفايسبوك حيث كتبت في تدوينة " "تعرض زوجي لحادثة سير خطيرة لا يسعني إلا الدعاء الدعاء... الدعاء ..كنطلب من الله العزيز الجليل تشافيه ليا و تخليه لوليداتو عافكم كلشي يدعي معاه".

سعيدة شرف

 

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شوف تيفي المغرب سعيدة شرف رشيد زوجها الحزن حادثة سير

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