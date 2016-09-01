حزب التقدم والإشتراكية فوق صفيح ساخن وها علاش

علمت ''شوف تيفي'' عن إطلاق مبادرة فكرية وتنظيمية بحزب التقدم والإشتراكية تحث إسم '' تنسيقية المبادرة''.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن إطلاق مبادرة فكرية وتنظيمية بحزب التقدم والإشتراكية تحث إسم " تنسيقية المبادرة".

وحسب بيان لما يسمى "تنسيقية المبادرة" فالنتائج المخيبة للآمال لحزب التقدم والإشتراكية، التي أسفرت عنها نتائج الانتخابات التشريعية ل07 أكتوبر 2016، دفعت العديد من أعضاء الحزب إلى الدعوة إلى "انبثاق مبادرة تخليقية للنقاش من داخل حزب التقدم والاشتراكية، مؤطرة تنظيميا و فكريا بتنسيق بين مجموعات عمل تضم عضوات و أعضاء قياديين و مناضلين و فعاليات حزبية في مختلف جهات المغرب".

وحسب منطوق البيان، "فتنسيقية المبادرة تروم تجديد حياة الحزب، و إحياء قيمه و مبادئه الاشتراكية والإنسانية و الوطنية، المنبثقة من تراكمات النضال الطويل لرفيقاتنا و رفاقنا، المؤسسين التقدميين الأفذاذ من طينة القائد التاريخي علي يعتة عبد العزيز بلال، عبد الله العياشي..."

وفي ذات السياق، قالت مصادر مطلعة، من داخل حزب التقدم والإشتراكية، أن مناضلي الحزب يعيشون تذمرا نفسيا كبيرا بعد نتائج الإنتخابات الأخيرة، محملين المسؤولية كاملة للقيادة الحالية في تدبير المرحلة بشكل معقلن وحكيم يضيف ذات المصدر.