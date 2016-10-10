بالصور..شاهد سعد المجرد في صور مضحكة قبل الشهرة

تداول مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صباح اليوم الاثنين ،صور أرشيفية تعود للفنان المغربي ''سعد المجرد'' قبل الشهرة.

شوف تيفي:ماريا جعدود

تداول مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صباح اليوم الاثنين ،صور أرشيفية تعود للفنان المغربي "سعد المجرد" قبل الشهرة.

و ظهر المعلم في الصور و هو يتناول وجبة بإحدى الدول الغربية، رفقة أحد أصدقائه بطريقة مضحكة وهو حافي القدمين مما أضحك مجموعة من رواد العالم الأزرق ،وعلقو على الصور ب" وا الفلوس اخويا كتبدل"و" أيام زمان سعد والماكلة"و" هاشي قبل ما يتشهر واش مزال كيتلاقا هاذ صاحبو ولا لا".. بينما اكتف آخرون بوضع لايكات على الصور معبرين بذبك عن إعجابهم بفنانهم المتواضع.

وجدير بالذكر أن الفنان سعد المجرد يحضر لعدة مفاجآت قريبا بعاصمة الأنوار باريس.