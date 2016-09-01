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بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 11:13 عاجل:هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس اليوم | بوليتيك
عاجل:هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس اليوم
علمت''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس سيحل بمنطقة مديونة اليوم الاثنين حيث من المنتظر أن يعطي انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية.

شوف تيفي:م غ

علمت"شوف تيفي" أن الملك محمد السادس سيحل بمنطقة مديونة اليوم الاثنين حيث من المنتظر أن يعطي انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية.

و قالت مصادرنا أن ساكنة مديونة تنتظر بشغف كبير قدوم الملك محمد السادس ،حيث تجري الاستعدادات على قدم و ساق لاستقبال الملك الذي حل بالعاصمة الاقتصادية الأسبوع الماضي قادما من فرنسا.

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