عاجل:هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس اليوم

شوف تيفي:م غ
علمت"شوف تيفي" أن الملك محمد السادس سيحل بمنطقة مديونة اليوم الاثنين حيث من المنتظر أن يعطي انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية.
و قالت مصادرنا أن ساكنة مديونة تنتظر بشغف كبير قدوم الملك محمد السادس ،حيث تجري الاستعدادات على قدم و ساق لاستقبال الملك الذي حل بالعاصمة الاقتصادية الأسبوع الماضي قادما من فرنسا.
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