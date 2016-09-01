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عاجل: مقتل مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية شرق تركيا
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 10:44 عاجل: مقتل مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية شرق تركيا | دولي
عاجل: مقتل مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية شرق تركيا
لقى نائب رئيس مكتب حزب (العدالة والتنمية) في منطقة أوزألب بولاية وان (شرق تركيا)، أيدن موشتو، مصرعه على يد مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، أمام منزله، الليلة الماضية.

شوف تيفي:وكالات

لقى نائب رئيس مكتب حزب (العدالة والتنمية) في منطقة أوزألب بولاية وان (شرق تركيا)، أيدن موشتو، مصرعه على يد مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، أمام منزله، الليلة الماضية.

وقال بيان صادر عن ولاية وان أوردته وكالة (أناضول) التركية للأنباء، إن مسلحين حاولوا الاستيلاء على حافلة صغيرة يملكها موشتو، وعندما قاومهم أطلقوا عليه النار ما أدى إلى مقتله.

وأفاد البيان بأنه تم فتح تحقيق في الحادث، وبدء العمل من أجل الوصول إلى الجناة وإلقاء القبض عليهم.

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