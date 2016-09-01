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دونالد ترامب يتوعد هيلاري كبينتون بالسجن إذا أصبح رئيسا
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 08:58 دونالد ترامب يتوعد هيلاري كبينتون بالسجن إذا أصبح رئيسا | دولي
دونالد ترامب يتوعد هيلاري كبينتون بالسجن إذا أصبح رئيسا
في مناظرة ثانية عُقدت في الساعات الاولى نن صباح اليوم الاثنين،بين المرشحين للرئاسة الامريكية،''دوتالد ترامب و هيلاري كلينتون'' توعد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب،

شوف تيفي:وكالات

في مناظرة ثانية عُقدت في الساعات الاولى نن صباح اليوم الاثنين،بين المرشحين للرئاسة الامريكية،"دوتالد ترامب و هيلاري كلينتون" توعد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بالسجن في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب ، إنه إذا فاز في الانتخابات سيحيل هيلاري للنائب العام للتحقيق معها، بسبب واقعة استخدامها بريدها الشخصي في المراسلات الرسمية عندما كانت وزيرة للخارجية، وبعدما جرى تسريب آلاف الرسائل من هذا البريد.

كما حمل المرشح الجمهوري منافسته الديمقراطية مسؤولية تدهور التعليم في أمريكا.

وقال خلال مناظرته أمام هيلاري كلينتون، إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون (زوج هيلاري) أسوأ منه في إهانة النساء، وكاد أن يُزاح من الرئاسة بسبب ذلك، ودفع غرامة كبيرة لإحدى النساء.

وطالب هيلاري بالاعتذار إلى الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما وزوجته ميشيل لنشرها بعض الإعلانات المسيئة لهما في انتخابات الرئاسة السابقة.

من جانبها اتهمت كلينتون ترامب بإثارة العنصرية من خلال تصريحاته ضد المسلمين، موضحة أن ما يقوله ترامب عن المسلمين يستخدم لتجنيد المتطرفين، معتبرة إياه "هدية لداعش".

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