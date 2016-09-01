أوردت صحيفة ''جون أفريك''، عشية اليوم الأحد، رأي المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من أكتوبر في المغرب، والتي قد تتبعت سيرها.المؤسسات الوطنية

شوف تيفي: يونس أباعلي



أوردت صحيفة "جون أفريك"، عشية اليوم الأحد، رأي المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من أكتوبر في المغرب، والتي قد تتبعت سيرها.المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان تدلي برأيها حول الانتخابات المغربية

أوردت صحيفة "جون أفريك"، عشية اليوم الأحد، رأي المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من أكتوبر في المغرب، والتي قد تتبعت سيرها.

وعبرت المؤسسات "عن ارتياحها للسير الجيد للانتخابات التشريعية، التي طبعها الهدوء، الذي ساد طيلة عمليتي التصويت والفرز".

وأوضحت هذه المؤسسات الإفريقية أنهم وجدوا الفرصة في الانتخابات للوقوف عند دينامية الديمقراطية المغربية في كافة جوانبها، "حيث كانت مشاركة الناخبين في كافة مكاتب التصويت التي زرناها، مكثفة مع تسجيل حضور متميز للنساء". مبرزة أن عمليات التصويت جرت في جو من الهدوء، وأن أجواءً ودية سادت بين أعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب طوال اليوم في المكاتب التي تمت زيارتها.

وأشارت "جون أفريك" إلى أن هذه المؤسسات سلطت الضوء على التعبئة "الجيدة" للنساء، "اللائي صوتن بكثافة في كافة المراكز التي قامت بزيارتها طيلة يوم الاقتراع".