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فنانون ''أمازيغ'' يفشلون في الحصول على مقاعد برلمانية لأنفسهم ولأحزابهم
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 02:24 فنانون أمازيغ يفشلون في الحصول على مقاعد برلمانية لأنفسهم ولأحزابهم | ثقافة و فنون
فنانون ''أمازيغ'' يفشلون في الحصول على مقاعد برلمانية لأنفسهم ولأحزابهم
فشل فنانون أمازيغ ''مغاربة'' معروفون بالأوساط السوسية في الفوزبمقاعد بالبرلمان ، وكانوا قد جربوا حظهم في الظفر بمقعد برلماني يرفع عنهم التهميش ويضعهم في الواجهة ، إن تمكنوا بالفوز بانتخابات السابع

شوف تيفي

فشل فنانون أمازيغ "مغاربة" معروفون بالأوساط السوسية في الفوزبمقاعد بالبرلمان ، وكانوا قد جربوا حظهم في الظفر بمقعد برلماني يرفع عنهم التهميش ويضعهم في الواجهة ، إن تمكنوا بالفوز بانتخابات السابع من أكتوبر كما فعل نظيرهم "أحجام" في انتخابات 2011 مثلا باسم العدالة والتنمية والفنانة آيت يا عمران .
فنانون ترشحوا بأسماء العديد من الأحزاب السياسية ، وهم أربعة فنانين أمازيغ مغاربة .
الفنان الحسين الرامي " المعروف فنيا ب " الحسين ايت بعمران " ترشح وكيلا بلائحة حزب الإستقلال بالدائرة الإنتخابية سيدي إفني وحل ثامنا بما مجموعه 586 صوتا، فيما حصل الممثل الكوميدي " أحمد نتاما " المعروف ب”أجفرار " كوكيل للائحة حزب الوسط الإجتماعي الذي دعمه الفنان " الحسين العسري " المعروف فنيا ب " أمراكشي " ، ولم يحصل بالدائرة الإنتخابية تارودانت الجنوبية إلا على 818 ، أما حزب الحركة الشعبية الذي ترشح في لائحته الفنان الأمازيغي " صالح الباشا "، فلم يتمكن من الحصول بالدائرة الإنتخابية الصويرة على مقعد برلماني ، وجاء سابعا ب 5160 صوتا .

 

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