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الملك يستعد لتعيين 70 سفيرا جديدا للمغرب الثلاثاء القادم
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 02:21 الملك يستعد لتعيين 70 سفيرا جديدا للمغرب الثلاثاء القادم | بوليتيك
الملك يستعد لتعيين 70 سفيرا جديدا للمغرب الثلاثاء القادم
يستعد الملك محمد السادس حسب مصادر مطلعة لاستقبال السفراء الجدد للمغرب بدول الخارج ، يوم الثلاثاء المقبل ، الذي يوافق 11 اكتوبر 2016 ، في القصر الملكي بالدار البيضاء ، وحسب ذات المعلومات ، فإن عدد

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يستعد الملك محمد السادس حسب مصادر مطلعة لاستقبال السفراء الجدد للمغرب بدول الخارج ، يوم الثلاثاء المقبل ، الذي يوافق 11 اكتوبر 2016 ، في القصر الملكي بالدار البيضاء ، وحسب ذات المعلومات ، فإن عدد السفراء الذين من المقرر البث فيهم وإعلانهم رسميا ، قارب السبعين ،و الذين سبق تحديد لوائحهم في مجلس وزاري عقد بالعيون في 6 فبراير 2016 .
نفس المصدر قال أن تعديلات طفيفة جرت على اللائحة وأن الدعوات وجهت لهم للحضور .
يذكر أن وزارة الخارجية المغربية قد استدعت شهر شتنبر الماضي ما يناهز 70 سفيرا للالتحاق بالمغرب بعد انتهاء مأموريتهم، باستثناء الأميرة جمالة العلوي "ابنة عمة الملك محمد السادس" سفيرة المغرب لدى المملكة المتحدة التي تقرر في وقت سابق تعيينها سفيرة لدى الولايات المتحدة، وحسن ابو أيوب سفير المغرب لدى إيطاليا، ومحمد ماء العينيين سفير المغرب لدى السودان، ومحمد اعمار سفير المغرب لدى مدغشقر.

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