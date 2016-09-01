فيديو مثير..المصالح الأمنية تحجز 160 عجلة مطاطية كانت معدة لـ ''شعالة عاشوراء'' في الجديدة

فور تدوال مقطع فيديو بالفايسبوك، يُظهر شبابا وهم يكشفون تجميعهم للعشرات من العجلات المطاطية بالجديدة، استعدادا لاستخدامها في إضرام ''شعالة عاشوراء'' ليلة العاشر من شهر محرم، تحركت المصالح الأمنية

"شوف تيفي"

فور تدوال مقطع فيديو بالفايسبوك، يُظهر شبابا وهم يكشفون تجميعهم للعشرات من العجلات المطاطية بالجديدة، استعدادا لاستخدامها في إضرام "شعالة عاشوراء" ليلة العاشر من شهر محرم، تحركت المصالح الأمنية بعاصمة دكالة، اليوم الأحد، وتمكنت من حجز 160 عجلة مطاطية.

وتجدر الإشارة إلى أن مختلف المدن المغربية، تعرف ليلة عاشوراء قيام المراهقين بإضرام النيران في العجلات المطاطية وهو الأمر الذي تسبب في السنوات الماضية في عدة حوادث خطيرة، حولت حياة البعض منهم إلى مأساة حقيقية نتيجة إصابتهم بحروق خلال محاولات القفز فوق العجلات المشتعلة.



