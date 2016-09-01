فاجعة..أب يذبح ابنه من الوريد إلى الوريد بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

لم يتقبل أب بمنطقة الهراويين بالبيضاء، إدمان ابنه القاصر للمخدرات ومطالبته اليومية بمبالغ مالية لاقتنائها، بتحريض من والدته فعمد عصر الجمعة الماضي إلى شل حركته وذبحه بسكين، بعد احتدام الخلاف

"شوف تيفي"

لم يتقبل أب بمنطقة الهراويين بالبيضاء، إدمان ابنه القاصر للمخدرات ومطالبته اليومية بمبالغ مالية لاقتنائها، بتحريض من والدته فعمد عصر الجمعة الماضي إلى شل حركته وذبحه بسكين، بعد احتدام الخلاف بينهما.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الاثنين، فإن الضحية نجا من الموت بأعجوبة، رغم تعرضه للذبح من الوريد إذ ما زال تحث المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي ابن رشد، ما بين الحياة والموت، في الوقت الذي أحالت فيه الضابطة القضائية للدرك الملكي الأب المتهم، اليوم الأحد على الوكيل العام للملك بجناية محاولة القتل.

وأكدت مصادر الصباح بأن المتهم يعمل مياوماً، وفي المناسبات يظل عاطلا عن العمل، ومشهود له بحسن سلوك وطيبوبته، إلا أن الاستفزازات اليومية التي تعرض لها من قبل ابنه وزوجته، دفعته بدون شعور إلى تورطه في الجريمة.

وتعود تفاصيل هذه الحادثة الأليمة، عندما صدم الأب، بعد اكتشاف أن ابنه القاصر مدمن مخدرات، وصار يطالبه بشكل يومي بمبالغ مالية لاقتنائها، ما جعل الأب يرفض طلبه متحججا بفقره.

وأكدت المصادر أن ما زاد من غضب الأب، أن زوجته تساند ابنها ضده، إذا دائما ما تطالبه بالاستجابة للمطالب المالية لابنه، ما جعله يدخل في خلاف معها، كان الابن الضحية يساند والدته بشكل مستميت، ما جعل الأب يسعر بنوع من "الحكرة ".

وأضحت نفس المصادر أنه عصر الجمعة الماضي، طالب الابن والده مجددا بتمكينه من مبلغ مالي، فرفض الأب ولم يتقبل الابن الأمر فدخل الطرفان في خلاف حاد، زاد من تأجيجه، مساندة الأم لابنها، ليتطور الوضع إلى الأسوء؛ انتهى باستعانة الأب بسكين؛ وذبح ابنه.

وأكدت المصادر أن الأب أصيب بالصدمة لما قام به، إذ جثا قرب ابنه الذي كان يصارع الموت، قبل أن يثير صراخ الأم الجيران، الذين هرولوا إلى المنزل وعاينوا الفاجعة.

أشعر الدرك الملكي بالجريمة، فانتقلت عناصره على الفور إلى منزل المتهم، إذ أوقفت الأب دون مقاومة، ونقل الضحية في حالة حرجة إلى مستعجلات ابن رشد، فتقرر وضعه تحت العناية المركزة، إذ ما تزال حالته خطيرة جدا، سيما أنه نزف كثيرا من الدم.