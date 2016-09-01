قياديون في الأحرار يجلدون مزوار وهذه هي الأسباب

أكد مصدر حزبي لـ ''شوف تيفي'' أن الاجتماع العاصفي للمكتب السياسي لحزب الأحرار الذي جرى مساء اليوم الأحد، كان في مجمله عتاب ولوم لصلاح الدين مزوار، حيث حمله بعض الأعضاء المسؤولية عن نتائج الحزب

شوف تيفي

أكد مصدر حزبي لـ "شوف تيفي" أن الاجتماع العاصفي للمكتب السياسي لحزب الأحرار الذي جرى مساء اليوم الأحد، كان في مجمله عتاب ولوم لصلاح الدين مزوار، حيث حمله بعض الأعضاء المسؤولية عن نتائج الحزب الهزيلة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أطوارها يوم الجمعة الماضي، وتراجع مقاعد الحزب من 52 إلى 37 مقعدا. ثم تمحور النقاش بعد ذلك، حول موقف مزوار من التحالف مع حزب العدالة والتنمية. وتوجه أعضاء من المكتب السياسي باللوم لأمينهم العام على مواقفه التي عبر عنها قبيل الانتخابات التشريعية والتي وسعت الهوة بين حزبي الأحرار والعدالة والتنمية، وأدت إلى التفكير في تحالف جديد لا يوجد ضمن مكوناته حزب الحمامة. وعبر مزوار عن رغبته في مغادرة سفينة الحزب إن كان هذا القرار يرضي الجميع. خاصة أولئك الذين يسعون للاستوزار في الحكومة الجديدة. حيث تعالت أصوات من الموالين لمزوار رافضة استقالته، ومتشبثين به أمينا عاما سواء كانوا في المعارضة أو ضمن مكونات الأغلبية في الحكومة التي يسعى بن كيران لتشكيلها. وأضاف المصدر أن الاجتماع انتهى دون الحسم في استقالة مزوار التي لوح بها في وجه منتقديه من قيادة الحزب.