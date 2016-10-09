عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

علمت ''شوف تيفي'' بأن تقاطع شارع عمر السلاوي مع شارع مرس السلطان بـ ''المدينة'' بالبيضاء، شهد قبل قليل حادثا خطير، حينما قام شخص برمي قنينة غاز صغيرة مشتعلة من سطح عمارة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن تقاطع شارع عمر السلاوي مع شارع مرس السلطان بـ "المدينة" بالبيضاء، شهد قبل قليل حادثا خطير، حينما قام شخص برمي قنينة غاز صغيرة مشتعلة من سطح عمارة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشخص فشل في إطفاء قنينة الغاز التي اشتعلت، ليقوم برميها من السطح إلى الشارع بسبب خوفه من انفجارها بشقته.

وأضاف المصدر ذاته بأن القنينة ولحسن الحظ وبالرغم من اصطدامها بقوة بسطح الأرض لم تنفجر ولم يصب أحد من المارة، موضحا بأن عناصر الوقاية تمكنوا من إطفائها بسرعة قبل أن تتسبب في كارثة حقيقية لا قدر الله.