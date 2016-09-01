عاجل : المكتب السياسي لحزب ''الحمامة'' يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها

قالت مصادر ''شوف تيفي'' أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار رفض الإستقالة التي قدمها صلاح الدين مزوار.

شوف تيفي



قالت مصادر "شوف تيفي" أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار رفض الإستقالة التي قدمها صلاح الدين مزوار.

وأضاف ذات المصدر، أن المكتب السياسي لم ينه إجتماعه بقبول الإستقالة، حيث تعالت بعض الأصوات داخل المكتب السياسي بعد تقديم مزوار لإستقالته ومغادرة مقر الحزب، تطالب "جميع الأعضاء المشرفين عن الإنتخابات بتقديم إستقالتهم وليس الرئيس فقط".

وحسب ذات المصادر، فأعضاء المكتب السياسي "أخبروا مزوار بأن قيادة الحزب برمتها يجب أن تستقيل لأنها تتحمل كامل المسؤولية في النتائج التي حصل عليها الحزب خلال تشريعيات يوم 7 أكتوبر" وليس هو وحده .

وأكد المصدر ذاته، أن المكتب السياسي لم يقبل بعد استقالة مزوار من رئاسة الحزب وأنه لازال في حالة انعقاد من أجل تدارسها وبالتأكيد سيرفضها..لتكون العملية برمتها مجرد واحدة من أساليب الماركوتينغ السياسي.