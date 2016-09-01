بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة... وتدخل موسوعة غينيس!

حسب ما نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانيّة تمكن ساحران ماليزيان من تحطيم الرقم القياسي العالمي بلعبة خفة قاموا بها خلال دقيقة واحدة.

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري



حسب ما نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانيّة تمكن ساحران ماليزيان من تحطيم الرقم القياسي العالمي بلعبة خفة قاموا بها خلال دقيقة واحدة.

وفي التفاصيل، غيّرت الساحرة المسماة "سيلفيا ليم" ملابسها 18 مرّة بمساعدة الساحر "أفري شين" خلال دقيقة واحدة، وذلك في متنزه "ووهان الصينيّ".

وقد حضر ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية تشارلز وارتون، الحدث لضمان اتباع جميع القواعد اللازمة.