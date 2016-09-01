بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة... وتدخل موسوعة غينيس!

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري
حسب ما نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانيّة تمكن ساحران ماليزيان من تحطيم الرقم القياسي العالمي بلعبة خفة قاموا بها خلال دقيقة واحدة.
وفي التفاصيل، غيّرت الساحرة المسماة "سيلفيا ليم" ملابسها 18 مرّة بمساعدة الساحر "أفري شين" خلال دقيقة واحدة، وذلك في متنزه "ووهان الصينيّ".
وقد حضر ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية تشارلز وارتون، الحدث لضمان اتباع جميع القواعد اللازمة.
عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.