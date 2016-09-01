بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية، قبل قليل، فيديو يوثق لحظة قيام رجال المكتب المركزي باعتقال شاب بمدينة طانطان.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية، قبل قليل، فيديو يوثق لحظة قيام رجال المكتب المركزي باعتقال شاب بمدينة طانطان.

وكانت "شوف تيفي" قد انفردت بخبر تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأحد، بطانطان، من القبض على شاب يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف اختصارا بـ "داعش"، حيث أكد لها

مصدر بأن فرقة أمنية، قامت بمحاصرة حي المسيرة زوال اليوم، قبل مداهمة منزل عائلة الشاب الذي تم اعتقاله واقتياده عبر سيارة خاصة بالأمن.



وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف هو شقيق إحدى المنتميات لخلية النساء العشرة التي تم تفكيكها أخيرا، وقد تم إيقافه بنفس المنزل الذي تم به اعتقال شقيقته.