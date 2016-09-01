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عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 21:29 عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش | بوليتيك
عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار قدم استقالته قبل قليل بعد انتقادات شديدة وجهت له من المكتب السياسي المنعقد قبل قليل بالمقر المركزي للحزب.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار قدم استقالته قبل قليل بعد انتقادات شديدة وجهت له من المكتب السياسي المنعقد قبل قليل بالمقر المركزي للحزب.

وأضافت ذات المصادر، أن صلاح الدين مزوار جوبه بوابل من الإنتقادات الواسعة لأغلب أعضاء المكتب السياسي بعد النتائج التي وصفوها بالكارثية في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.

وحسب ذات المصادر، فوزير الخارجية السابق لم يستطع تحمل ردة فعل أعضاء المكتب السياسي لحزبه الذين حملوه المسؤولية كاملة في الإخفاق الإنتخابي، ليصرح أمام الحاضرين أنه سيستقيل من منصبه كرئيس للحزب، لكنه سيبقى وفيا ومناضلا في صفوف حزب الحمامة كعضو به، تضيف ذات المصادر..لنا عودة للموضوع في تفاصيل أكثر..

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الإستقالة مزوار الاحرار الإنتخابات الإنتقادات شوف تيفي

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