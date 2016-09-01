عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة

تمكنت عناصر دائرة الحي الإداري عين السبع الحي المحمدي بعد توصلها بمعلومات مؤكدة ، مساء اليوم الأحد، من إيقاف ستة أشخاص من بينهم متزوجات يمتهن الدعارة ، و متلبسين بإعداد وكر للفساد ومحاولة إرشاء

"شوف تيفي"



تمكنت عناصر دائرة الحي الإداري عين السبع الحي المحمدي بعد توصلها بمعلومات مؤكدة ، مساء اليوم الأحد، من إيقاف ستة أشخاص من بينهم متزوجات يمتهن الدعارة ، و متلبسين بإعداد وكر للفساد ومحاولة إرشاء العناصر الأمنية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم اعتقال المعنيين بالأمر، داخل منزل يوجد بإقامة سكنية، ومن بينهم صاحبة المنزل الذي أعدته للدعارة لاستقبال الشباب من الجنسين "إناث وذكور".



وأوضح المصدر ذاته بأن صاحبة هذا الوكر، كانت تحدد مواعيد بين العاهرات وكذا الزبائن من الرجال، وقد عرضت على العناصر الأمنية خلال اعتقالها أولا مبلغ 10 آلاف درهم في محاولة لإرشائهم قبل أن ترفعه إلى 15 ألف درهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن عملية التفتيش بهذا الوكر أسفرت على حجز 260 واقي ذكري ومبلغ 33 ألف درهم، قبل أن يتم اقتياد الموقوفين إلى الدائرة الأمنية لتعميق البحث والاستماع إليهم.