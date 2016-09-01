التفاصيل الكاملة والحقيقية حول ما وقع لحارس سيارات بأكادير

علمت ''شوف تيفي'' بأن حادث الاعتداء على حارس للسيارات بأكادير، كان من طرف شخص دخل معه في شجار تبادلا خلاله العنف بالضرب والجرح.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن حادث الاعتداء على حارس للسيارات بأكادير، كان من طرف شخص دخل معه في شجار تبادلا خلاله العنف بالضرب والجرح.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحارس تلقى العلاجات الضرورية وغادر المستشفى، وقد أدلى بشهادة طبية هو والطرف الثاني في العراك إلى المصالح الأمنية، وقد تم الاستماع لهما في انتظار تقديمهما أمام العدالة.

وكانت مصادر محلية، قد ادعت بأن حارس السيارات تعرض لهجوم على يد عصابة مسلحة كانت تحاول سرقة وتخريب السيارات، إلا أنه تدخل لمنعهم ليتعرض الى مجموعة من الطعنات التي كانت سببا في مقتله قبل وهو الادعاء الذي فندته مصادرنا .