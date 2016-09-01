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بالفيديو.. شاب مسلم كتب ''أنا متشرد'' في الشارع بلندن..وهكذا كانت ردة فعل المارة
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 21:04 بالفيديو.. شاب مسلم كتب أنا متشرد في الشارع بلندن..وهكذا كانت ردة فعل المارة | منوعات
بالفيديو.. شاب مسلم كتب ''أنا متشرد'' في الشارع بلندن..وهكذا كانت ردة فعل المارة
قرر رجل مسلم اختبار رد فعل المارة بأحد شوارع لندن، بعد جلوسه في الشارع العام، واضعا أمامه لافتة كتب عليها عبارة أنا متشرد.

"شوف تيفي"

قرر رجل مسلم اختبار رد فعل المارة بأحد شوارع لندن، بعد جلوسه في الشارع العام، واضعا أمامه لافتة كتب عليها عبارة أنا متشرد.

وحسب موقع "الدايلي ميل" البريطاني، فإن الشاب المسلم الذي تظاهر بأنه متشرد، كان يختبر ردة فعل المارة، حيث تفاعل معه البعض منهم وقدموا لهم الدعم.

وأضاف الموقع ذاته بأ الشاب الذي كان يرتدي لباسا دينيا، قال إنه لاقى رد فعل إيجابي من طرف الناس، إذ قدم له البعض منهم غذاء فيما قدم البعض الآخر نقودا، إلا أنه اعترف أن ما يقوم به هو تجربة اجتماعية حينما قدمت له سيدة مبلغا ماليا وصلت قيمته إلى 50 جنيها إسترلينيا.

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المغرب شوف تيفي الدايلي ميل مسلم متشرد اختبار

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