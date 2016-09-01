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الملك يتكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء الدول الجزرية خلال مؤتمر كوب22 بمراكش
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 20:43 الملك يتكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء الدول الجزرية خلال مؤتمر كوب22 بمراكش | بوليتيك
الملك يتكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء الدول الجزرية خلال مؤتمر كوب22 بمراكش
أعلن السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن تعليمات سامية للملك محمد السادس، بالتكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء الدول الجزرية الواقعة بالمحيط الهادي ووفودها المشاركة

شوف تيفي

أعلن السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن تعليمات سامية للملك محمد السادس، بالتكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء الدول الجزرية الواقعة بالمحيط الهادي ووفودها المشاركة في أشغال مؤتمر مراكش الشهر المقبل.

ووصف هلال، على هامش حفل تسليم صكوك التصديق على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ من قبل الاتحاد الأوروبي، بمقر الأمم المتحدة، هذا القرار الملكي بمبادرة تضامنية مع هذه الدول لتمكين رؤسائها من القدوم معا إلى مؤتمر مراكش من أجل عرض وجهة نظرهم لمواجهة تحديات الدول الجزرية، التي تعتبر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. وقد كلف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر طومسون، السفير عمر هلال بنقل امتنانه العميق للملك محمد السادس، على هذه الالتفاتة الملكية النبيلة.

وقد أعرب العديد من السفراء الأوربيين عن مشاعر التقدير والامتنان حيال هذه الالتفاتة.

 

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