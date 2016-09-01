عاجل: وعكة صحية مفاجئة للوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي

قالت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن عبد الرحمان اليوسفي الوزير الاول لحكومة التناوب قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة تطلبت منه زيارة الطبيب الذي نصحه بالراحة التامة.

شوف تيفي



قالت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن عبد الرحمان اليوسفي الوزير الاول لحكومة التناوب قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة تطلبت منه زيارة الطبيب الذي نصحه بالراحة التامة.

وأفادت ذات المصادر، أن الطبيب نصح عبد الرحمان اليوسفي بملازمة الفراش منذ فترة قصيرة، لكن اليوسفي شوهد يوم الجمعة الماضي وهو يلج إحدى مكاتب التصويت رغم مرضه.

وأضاف ذات المصدر، أن الوعكة الصحية إنطلقت منذ الجمعة الماضي، حيث تطلبت دخوله للعيادة الطبية، للقيام بفحوصات جديدة ، في حين نشر الموقع الرسمي لحزب الإتحاد الإشتراكي أن الكاتب الاول لحزب الوردة إدريس لشكر "يتابع الحالة الصحية لعبد الرحمان اليوسفي عن كتب و قد تمكن من مهاتفته و الاطمئنان عليه".