 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

استقالة مزوار مجرد ماركوتينغ سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـالفعفعة الكبرى في زلزال 7 أكتوبر | بوليتيك

استقالة مزوار مجرد ''ماركوتينغ'' سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـ''الفعفعة الكبرى'' في زلزال 7

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

عاجل : المكتب السياسي لحزب الحمامة يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها | بوليتيك

عاجل : المكتب السياسي لحزب ''الحمامة'' يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس | منوعات

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش | بوليتيك

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة

التفاصيل الكاملة والحقيقية حول ما وقع لحارس سيارات بأكادير | حوادث و حقوق

التفاصيل الكاملة والحقيقية حول ما وقع لحارس سيارات بأكادير

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

عاجل: وعكة صحية مفاجئة للوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 20:30 عاجل: وعكة صحية مفاجئة للوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي | حوادث و حقوق
عاجل: وعكة صحية مفاجئة للوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي
قالت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن عبد الرحمان اليوسفي الوزير الاول لحكومة التناوب قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة تطلبت منه زيارة الطبيب الذي نصحه بالراحة التامة.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن عبد الرحمان اليوسفي الوزير الاول لحكومة التناوب قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة تطلبت منه زيارة الطبيب الذي نصحه بالراحة التامة.

وأفادت ذات المصادر، أن الطبيب نصح عبد الرحمان اليوسفي بملازمة الفراش منذ فترة قصيرة، لكن اليوسفي شوهد يوم الجمعة الماضي وهو يلج إحدى مكاتب التصويت رغم مرضه.

وأضاف ذات المصدر، أن الوعكة الصحية إنطلقت منذ الجمعة الماضي، حيث تطلبت دخوله للعيادة الطبية، للقيام بفحوصات جديدة ، في حين نشر الموقع الرسمي لحزب الإتحاد الإشتراكي أن الكاتب الاول لحزب الوردة إدريس لشكر "يتابع الحالة الصحية لعبد الرحمان اليوسفي عن كتب و قد تمكن من مهاتفته و الاطمئنان عليه".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اليوسفي التناوب وعكة صحية لشكر شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لهجوم عصابة الملثمين المسلحة على الحي المحمدي بالبيضاء | خبر اليوم
منذ 50 دقيقة

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لهجوم عصابة الملثمين المسلحة على الحي المحمدي بالبيضاء

بالفيديو.. شاهد جديد الفنان أبديل شيال بعنوان بوت نبت | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد جديد الفنان أبديل شيال بعنوان ''بوت نبت''

شاهد لحظة إعتقال شاب من طانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | زووم

شاهد لحظة إعتقال شاب من طانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

حالة خاصة:نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..ساعدوا زهرة | حالة خاصة

حالة خاصة:نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..ساعدوا زهرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

استقالة مزوار مجرد ماركوتينغ سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـالفعفعة الكبرى في زلزال 7 أكتوبر | بوليتيك
منذ 26 دقيقة

استقالة مزوار مجرد ''ماركوتينغ'' سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـ''الفعفعة الكبرى'' في زلزال 7

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

عاجل : المكتب السياسي لحزب الحمامة يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها | بوليتيك

عاجل : المكتب السياسي لحزب ''الحمامة'' يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها

﻿ ﻿
اليوم 22:37 GMT

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.