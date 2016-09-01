 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قياديون في الأحرار يجلدون مزوار وهذه هي الأسباب | بوليتيك

قياديون في الأحرار يجلدون مزوار وهذه هي الأسباب

استقالة مزوار مجرد ماركوتينغ سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـالفعفعة الكبرى في زلزال 7 أكتوبر | بوليتيك

استقالة مزوار مجرد ''ماركوتينغ'' سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـ''الفعفعة الكبرى'' في زلزال 7

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

عاجل : المكتب السياسي لحزب الحمامة يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها | بوليتيك

عاجل : المكتب السياسي لحزب ''الحمامة'' يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس | منوعات

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش | بوليتيك

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

حاميها حراميها..الشرطة القضائية تفك لغز سرقة من داخل مقر جمعية لدعم المشاريع الصغرى بالبيضاء والمفاجأة هو المتهم
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 19:42 حاميها حراميها..الشرطة القضائية تفك لغز سرقة من داخل مقر جمعية لدعم المشاريع الصغرى بالبيضاء والمفاجأة هو المتهم | حوادث و حقوق
حاميها حراميها..الشرطة القضائية تفك لغز سرقة من داخل مقر جمعية لدعم المشاريع الصغرى بالبيضاء والمفاجأة هو المتهم
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء، مساء أمس السبت ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يعمل بإحدى شركات الأمن الخاص، يشتبه في تورطه في سرقة معدات معلوماتية من

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء، مساء أمس السبت ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يعمل بإحدى شركات الأمن الخاص، يشتبه في تورطه في سرقة معدات معلوماتية من مقر جمعية تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فقد جاء توقيف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدم بها مدير مركز لدعم المقاولات الصغرى كائن بحي الحسنية حول تعرض مقر الجمعية لسرقة معدات معلوماتية متطورة عبارة عن كاميرات رقمية ولوحات إلكترونية ووسائط صوتية، لتنطلق على الفور سلسلة من الأبحاث والتحريات، المدعومة بخبرة تقنية على كاميرات المراقبة الموجودة بعين المكان، مكنت من تحديد هوية المشتبه باعتباره حارس أمن خاص مكلف بحراسة مقر الجمعية.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أنه جرى توقيف المشتبه فيه في نفس اليوم بمنزله بقرية الجماعة، وضبطت بحوزته مبلغ 12.870 ألف درهم من متحصلات بيع المعدات المسروقة، فيما تم توقيف اثنين من شركائه المتورطين في شراء المسروقات، وقد تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهم أمام العدالة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شكاية الدار البيضاء بنمسيك سيدي عثمان مؤسسة محمد الخامس حي الحسنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لهجوم عصابة الملثمين المسلحة على الحي المحمدي بالبيضاء | خبر اليوم
منذ 51 دقيقة

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لهجوم عصابة الملثمين المسلحة على الحي المحمدي بالبيضاء

بالفيديو.. شاهد جديد الفنان أبديل شيال بعنوان بوت نبت | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد جديد الفنان أبديل شيال بعنوان ''بوت نبت''

شاهد لحظة إعتقال شاب من طانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | زووم

شاهد لحظة إعتقال شاب من طانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

حالة خاصة:نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..ساعدوا زهرة | حالة خاصة

حالة خاصة:نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..ساعدوا زهرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قياديون في الأحرار يجلدون مزوار وهذه هي الأسباب | بوليتيك
منذ 5 دقائق

قياديون في الأحرار يجلدون مزوار وهذه هي الأسباب

استقالة مزوار مجرد ماركوتينغ سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـالفعفعة الكبرى في زلزال 7 أكتوبر | بوليتيك

استقالة مزوار مجرد ''ماركوتينغ'' سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـ''الفعفعة الكبرى'' في زلزال 7

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

﻿ ﻿
اليوم 22:37 GMT

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.