حاميها حراميها..الشرطة القضائية تفك لغز سرقة من داخل مقر جمعية لدعم المشاريع الصغرى بالبيضاء والمفاجأة هو المتهم

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء، مساء أمس السبت ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يعمل بإحدى شركات الأمن الخاص، يشتبه في تورطه في سرقة معدات معلوماتية من

"شوف تيفي"



تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء، مساء أمس السبت ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يعمل بإحدى شركات الأمن الخاص، يشتبه في تورطه في سرقة معدات معلوماتية من مقر جمعية تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فقد جاء توقيف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدم بها مدير مركز لدعم المقاولات الصغرى كائن بحي الحسنية حول تعرض مقر الجمعية لسرقة معدات معلوماتية متطورة عبارة عن كاميرات رقمية ولوحات إلكترونية ووسائط صوتية، لتنطلق على الفور سلسلة من الأبحاث والتحريات، المدعومة بخبرة تقنية على كاميرات المراقبة الموجودة بعين المكان، مكنت من تحديد هوية المشتبه باعتباره حارس أمن خاص مكلف بحراسة مقر الجمعية.



وأوضح مصدر "شوف تيفي" أنه جرى توقيف المشتبه فيه في نفس اليوم بمنزله بقرية الجماعة، وضبطت بحوزته مبلغ 12.870 ألف درهم من متحصلات بيع المعدات المسروقة، فيما تم توقيف اثنين من شركائه المتورطين في شراء المسروقات، وقد تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهم أمام العدالة.