مثير.. مسافر مشات عليه الطائرة وهو يتاصل بالبوليس وقاليهم فيها قنبولة..وها شنو وقع ليه

قام مسافر تركي، بخطوة مثيرة للجدل، بعد أن تأخر عن موعد إقلاع طائرته، وذلك بالاتصال بقسم الشرطة في المطار للإبلاغ عن وجود قنبلة على متن الطائرة، التي كان من المفترض أن يستقلها، أمس السبت.

"شوف تيفي"



قام مسافر تركي، بخطوة مثيرة للجدل، بعد أن تأخر عن موعد إقلاع طائرته، وذلك بالاتصال بقسم الشرطة في المطار للإبلاغ عن وجود قنبلة على متن الطائرة، التي كان من المفترض أن يستقلها، أمس السبت.

وحسب وسائل إعلام تركية، فإن الطائرة أقلعت عند الساعة 10:15 صباحا من مطار مدينة أغدر شرق تركيا باتجاه مطار أتاتورك في اسطنبول،وأجبر الإنذار الكاذب، الذي أبلغ به الراكب، طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية على العودة إلى مطار أغدر على الفور.

وأوضحت صحيفة "حرييت" التركية، بأن المسافر قام بالاتصال بالشرطة وهو في حالة غضب شديد بسبب تأخره عن موعد طائرته، وأخبرهم بوجود قنبلة على متن الطائرة المتوجهة إلى اسطنبول، وهو ما دفع الشرطة لإبلاغ الجهات المعنية، وفور هبوطها، خضعت الطائرة لعملية تفتيش واسعة استمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، قبل أن تعود وتقلع مجددا باتجاه مدينة اسطنبول.

وأضافت الصحيفة أن السلطات التركية، قامت بعد ذلك بالتعرف على هوية المسافر وإلقاء القبض عليه.