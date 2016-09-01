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بالصورة.. الموقع الرسمي لانتخابات 7 اكتوبر لم يضع النتائج الرسمية !
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 19:31 بالصورة.. الموقع الرسمي لانتخابات 7 اكتوبر لم يضع النتائج الرسمية ! | بوليتيك
بالصورة.. الموقع الرسمي لانتخابات 7 اكتوبر لم يضع النتائج الرسمية !
بمعاينة بسيطة وزيارة سريعة لموقع انتخابات السابع من اكتوبر عشية اليوم ، الأحد 9 أكتوبر 2016 ، أي بعد يومين من إعلان النتائج النهائية لانتخابات السابع من أكتوبر ، الذي اجريت قبل نهاية الأسبوع ، اكتشف

شوف تيفي

بمعاينة بسيطة وزيارة سريعة لموقع انتخابات السابع من اكتوبر عشية اليوم ، الأحد 9 أكتوبر 2016 ، أي بعد يومين من إعلان النتائج النهائية لانتخابات السابع من أكتوبر ، الذي اجريت قبل نهاية الأسبوع ، اكتشف العديد من الزوار عدم تحيين معطياته فيما يخص النتائج رغم أن العديد من المواقع والجرائد تابعت الموضوع ونشرته قبل الموقع نفسه .

الموقع حين تطلب الدخول لصفحة النتائج ، تجيبك رسالة أن الفرز لم يكتمل ، في زمن أصبح العالم الرقمي ، سريعا و يتطلب الاحترافية والتحيين ، و تقنية عالية ومتابعة يومية .

وفي حديث مع أحد الباحثين أكد لنا أن هذا يعد تراخيا من الجهة المشرفة على العملية تجاه المعطيات الرسمية التي يجب أن تنشر بمجرد استكمال الأرقام ، وفرز الأصوات ، وذلك تمكينا للجميع من المعلومة ، سواء تعلق الأمر بالمتخصصين أو المحللين ، او المهتمين جامعيا بالأمر ، أو مراكز الدراسات أو القنوات الدولية والعربية ، التي تنتقي وتستقي المعلومة وتدقق في مصادرها .

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