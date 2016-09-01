عاجل : نايضة في الحسيمة بسبب الإنتخابات

تنظم ثمانية أحزاب سياسية في هذه الأتناء، أمام عمالة مدينة الحسيمة وقفة إحتجاجية ضد ما أسمته '' بتزوير الإنتخابات التشريعية يوم الجمعة الماضي لإقتراع 7 أكتوبر''.

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تنظم ثمانية أحزاب سياسية في هذه الأتناء، أمام عمالة مدينة الحسيمة وقفة إحتجاجية ضد ما أسمته " بتزوير الإنتخابات التشريعية يوم الجمعة الماضي لإقتراع 7 أكتوبر".



ورفع المحتجون شعارات قوية ضد ما أسموه " بخروقات شابت عملية الإنتخابات"، حيث أجمعوا بوجود تجاوزات وخروقات وصلت حد تزوير إرادة الناخبين.



وطالب المحتجون، من المسؤولين التدخل بفتح تحقيق في الموضوع، مؤكدين عزمهم مواصلة الإحتجاج إلى غاية ظهور الحقيقة.



وشاركت ثماني تنظيمات سياسية في الوقفة الإحتجاجية أمام عمالة الحسيمة وهي أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب النهضة والفضيلة وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوسط الإجتماعي وجبهة القوى الديمقراطية.