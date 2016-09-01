مرشح يغادر مصحة الرباط بعدما دخل لها مباشرة مع إعلان نتائج الإنتخابات

شوف تيفي
قالت مصادر مطلعة، أن مرشحا للبرلمان غادر مصحة خاصة بمدينة الرباط بعد دخولها مغما عليه مباشرة مع إعلان النتائج من طرف وزير الداخلية ليلة الجمعة الماضية.
وأضافت ذات المصادر، أن المرشح الذي ينتمي لحزب في الإئتلاف الحكومي، سقط مغميا عليه مباشرة بعد إعلان النتائج، حيث أن المرشح لم يستطع ضمان مقعد له في البرلمان رغم أنها المرة الثانية التي يترشح فيها للبرلمان.
وأفادت ذات المصادر، أن المرشح لم يزره أي مسؤول بالحزب الذي ترشح بإسمه، عدا مسؤولين محليين وأعضاء بالحملة الإنتخابية بالإضافة إلى عائلته التي عاشت رعبا حقيقيا منذ سقوطه، حيث غادر المرشح المصحة بعد تلقيه للعلاجات الضرورية عشية أمس السبت.
عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.