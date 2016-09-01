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مرشح يغادر مصحة الرباط بعدما دخل لها مباشرة مع إعلان نتائج الإنتخابات
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 18:41 مرشح يغادر مصحة الرباط بعدما دخل لها مباشرة مع إعلان نتائج الإنتخابات | بوليتيك
مرشح يغادر مصحة الرباط بعدما دخل لها مباشرة مع إعلان نتائج الإنتخابات
قالت مصادر مطلعة، أن مرشحا للبرلمان غادر مصحة خاصة بمدينة الرباط بعد دخولها مغما عليه مباشرة مع إعلان النتائج من طرف وزير الداخلية ليلة الجمعة الماضية.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة، أن مرشحا للبرلمان غادر مصحة خاصة بمدينة الرباط بعد دخولها مغما عليه مباشرة مع إعلان النتائج من طرف وزير الداخلية ليلة الجمعة الماضية.

وأضافت ذات المصادر، أن المرشح الذي ينتمي لحزب في الإئتلاف الحكومي، سقط مغميا عليه مباشرة بعد إعلان النتائج، حيث أن المرشح لم يستطع ضمان مقعد له في البرلمان رغم أنها المرة الثانية التي يترشح فيها للبرلمان.

وأفادت ذات المصادر، أن المرشح لم يزره أي مسؤول بالحزب الذي ترشح بإسمه، عدا مسؤولين محليين وأعضاء بالحملة الإنتخابية بالإضافة إلى عائلته التي عاشت رعبا حقيقيا منذ سقوطه، حيث غادر المرشح المصحة بعد تلقيه للعلاجات الضرورية عشية أمس السبت.

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