عاجل..القبض على شاب ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان..وهذه هي علاقته بخلية النساء العشرة المفككة

قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأحد، بطانطان، بالقبض على شاب يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف اختصارا بـ ''داعش''.

"شوف تيفي"

قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأحد، بطانطان، بالقبض على شاب يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف اختصارا بـ "داعش".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فرقة أمنية، قامت بمحاصرة حي المسيرة زوال اليوم، قبل مداهمة منزل عائلة الشاب الذي تم اعتقاله وإقتياده عبر سيارة خاصة بالأمن.

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف هو شقيق إحدى المنتميات لخلية النساء العشرة التي تم تفكيكها أخيرا، وقد تم إيقافه بنفس المنزل الذي تم به اعتقال شقيقته.