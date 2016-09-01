متشرد يلقى تعاطف المغاربة وسكان مدينة طنجة لهذا السبب

تداول بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة لطفل متشرد في وضعية مزرية نائم على الأرض بإحدى شوراع مدينة طنجة، قرب صورة الملك محمد السادس.

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تداول بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة لطفل متشرد في وضعية مزرية نائم على الأرض بإحدى شوراع مدينة طنجة، قرب صورة الملك محمد السادس.



الصورة وفور تداولها لقت استياء العديد من النشطاء كونها تبين الحالة المزرية للعديد من الأطفال المغاربة الذين يعيشون في الأزقة دون إعانة ولا مأوى، مطالبين بتدخل السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة، كما أن الطفل لقى تعاطفا كبيرا من طرف ساكنة مدينة طنجة.