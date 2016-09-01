بالفيديو.. شابة من ذوي الإحتياجات الخاصة.. منعوني من رؤية الملك خوفا من إعطائه رسالة‎

تداول بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك مقطع فيديو لفتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة تقطن بحي البالية بمدينة طنجة وهي تحكي ما وقع لها عند حلول الملك محمد السادس بالمدينة المذكورة.

شوف تيفي



تداول بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك مقطع فيديو لفتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة تقطن بحي البالية بمدينة طنجة وهي تحكي ما وقع لها عند حلول الملك محمد السادس بالمدينة المذكورة.



وتقول الفتاة إنها تعرضت للترهيب من طرف أعوان السلطة « مقدم ومخازنية » يهددانها بالإبتعاد عن الموكب الملكي خوفا من إعطائها رسالة للعاهل المغربي.



وأضافت على أنها لم تكن تنوي إعطاء أي شيئ للملك بكون حالتها الصحية لا تسمح لها بذلك، كما أكدت على أن أي مغربي له الحق في رؤية الملك محمد السادس ولا أحد له الحق في منعه.