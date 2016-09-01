بشرى سارة للمراكشيين تقنية جديدة لأخد مواعيدكم الطبية عن بعد

في إطار تقريب الخدمات من المواطنين، أطلق المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تقنية إلكترونية جديدة لأخذ مواعيد الفحوصات الطبية والكشوفات الوظيفية، وكذا مواعيد الاستشفاءات عن بعد، وذلك

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري



في إطار تقريب الخدمات من المواطنين، أطلق المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تقنية إلكترونية جديدة لأخذ مواعيد الفحوصات الطبية والكشوفات الوظيفية، وكذا مواعيد الاستشفاءات عن بعد، وذلك بغية تقديم عرض صحي أمثل.



وستعمل هذه التقنية على التخفيف من الضغط الواقع على المواعيد، كما ستساعد في تقليل فترة الانتظار وتوفير المواعيد للمرضى حسب الوقت الملائم لهم مع سهولة إعادة جدولة الموعد المطلوب في حال الرغبة بإلغائه ، إضافة إلى إمكانية إطلاع المرضى على سجل مواعيدهم الصحية القادمة والسابقة في جميع مصالح المركز، مما سيعفي من كثرة التنقلات ومن النفقات المترتبة عنها وبالتالي الاستغلال الأمثل للوقت وللطاقة.