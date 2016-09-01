إنفراد : بن عبد الله يحمل المسؤولية لعضو بنقابة موخاريق في ضعف نتائج حزب الكتاب

كشفت مصادر مطلعة، أن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، حمل مسؤولية ضعف نتائج حزب الكتاب لقرار نقابة حزب الإتحاد المغربي للشغل ''بالتصويت عقابيا على الأحزاب المكونة للإئتلاف

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، حمل مسؤولية ضعف نتائج حزب الكتاب لقرار نقابة حزب الإتحاد المغربي للشغل "بالتصويت عقابيا على الأحزاب المكونة للإئتلاف الحكومي بعد تمريرها لخطة إصلاح أنظمة التقاعد".



وأفادت ذات المصادر، أن نبيل بن عبد الله صرخ وسط إجتماع المكتب السياسي ليلة أمس السبت أنه لم يفهم، قرار نقابة الإتحاد المغربي للشغل، محملا المسؤولية كاملة لأحد أعضاء اللجنة الإدارية لحزب التقدم والإشتراكية والذي يشغل عضوا بالأمانة الوطنية للنقابة.



وأضافت ذات المصادر، أن بن عبد الله بدا غاضبا وهو يتحدث عن عضو اللجنة الإدارية للحزب، الذي إتهمه بالتهاون والتراخي في الدفاع عن مصالح حزبه في النقابة، مسترسلا أن حزب التقدم والإشتراكية تأثر من قرار النقابة بالتصويت عقابيا على حزبه.



وربطت "شوف تيفي" إتصالا مباشرا بنبيل بن عبد الله لأخذ رأيه في الموضوع لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.