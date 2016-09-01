 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قياديون في الأحرار يجلدون مزوار وهذه هي الأسباب | بوليتيك

قياديون في الأحرار يجلدون مزوار وهذه هي الأسباب

استقالة مزوار مجرد ماركوتينغ سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـالفعفعة الكبرى في زلزال 7 أكتوبر | بوليتيك

استقالة مزوار مجرد ''ماركوتينغ'' سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـ''الفعفعة الكبرى'' في زلزال 7

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

عاجل : المكتب السياسي لحزب الحمامة يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها | بوليتيك

عاجل : المكتب السياسي لحزب ''الحمامة'' يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس | منوعات

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش | بوليتيك

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

موقف بطولي لحارس سيارات بأكادير في مواجهة عصابة مسلحة ينتهي بمقتله بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 17:07 موقف بطولي لحارس سيارات بأكادير في مواجهة عصابة مسلحة ينتهي بمقتله بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
موقف بطولي لحارس سيارات بأكادير في مواجهة عصابة مسلحة ينتهي بمقتله بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل
شهد حي ''أدوار إزدار'' بمدينة أكادير، جريمة قتل مروعة، كان الضحية فيها حارس ليلي للسيارات.

"شوف تيفي"

شهد حي "أدوار إزدار" بمدينة أكادير، جريمة قتل مروعة، كان الضحية فيها حارس ليلي للسيارات.

وحسب مصادر من أكادير فإن الضحية قتل خلال محاولته بكل شجاعة منع أفراد عصابة إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء على سرقة السيارات التي يقوم بحراستها، إلا أن الأمر تطور بتلقيه لطعنات مميتة أسقطته غارقا في بحر من الدماء، تم على إثرها نقله إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير والتي لفظ بها أنفاسه الأخيرة اليوم الأحد.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أفراد هذه العصابة وفو اعتدائهم على الحارس الليلي، قاموا بتخريب وسرقة العشرات من السيارات، قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أكادير حارس السيارات الأسلحة البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لهجوم عصابة الملثمين المسلحة على الحي المحمدي بالبيضاء | خبر اليوم
منذ 51 دقيقة

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لهجوم عصابة الملثمين المسلحة على الحي المحمدي بالبيضاء

بالفيديو.. شاهد جديد الفنان أبديل شيال بعنوان بوت نبت | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد جديد الفنان أبديل شيال بعنوان ''بوت نبت''

شاهد لحظة إعتقال شاب من طانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | زووم

شاهد لحظة إعتقال شاب من طانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

حالة خاصة:نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..ساعدوا زهرة | حالة خاصة

حالة خاصة:نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..ساعدوا زهرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قياديون في الأحرار يجلدون مزوار وهذه هي الأسباب | بوليتيك
منذ 5 دقائق

قياديون في الأحرار يجلدون مزوار وهذه هي الأسباب

استقالة مزوار مجرد ماركوتينغ سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـالفعفعة الكبرى في زلزال 7 أكتوبر | بوليتيك

استقالة مزوار مجرد ''ماركوتينغ'' سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـ''الفعفعة الكبرى'' في زلزال 7

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

﻿ ﻿
اليوم 22:37 GMT

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.