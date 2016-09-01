موقف بطولي لحارس سيارات بأكادير في مواجهة عصابة مسلحة ينتهي بمقتله بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل

شهد حي ''أدوار إزدار'' بمدينة أكادير، جريمة قتل مروعة، كان الضحية فيها حارس ليلي للسيارات.

"شوف تيفي"



شهد حي "أدوار إزدار" بمدينة أكادير، جريمة قتل مروعة، كان الضحية فيها حارس ليلي للسيارات.



وحسب مصادر من أكادير فإن الضحية قتل خلال محاولته بكل شجاعة منع أفراد عصابة إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء على سرقة السيارات التي يقوم بحراستها، إلا أن الأمر تطور بتلقيه لطعنات مميتة أسقطته غارقا في بحر من الدماء، تم على إثرها نقله إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير والتي لفظ بها أنفاسه الأخيرة اليوم الأحد.



وأضافت المصادر ذاتها بأن أفراد هذه العصابة وفو اعتدائهم على الحارس الليلي، قاموا بتخريب وسرقة العشرات من السيارات، قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.