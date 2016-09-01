صادم.. شاب يٌكبل سيدة مسنة ويغتصبها بطريقة وحشية باليوسفية

تمكنت المصالح الأمنية، باليوسفية، خلال الأسبوع الجاري، من توقيف شاب متهم باغتصاب سيدة مسنة يتجاوز عمرها 80 سنة والاعتداء عليها بطريقة وحشية.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية، باليوسفية، خلال الأسبوع الجاري، من توقيف شاب متهم باغتصاب سيدة مسنة يتجاوز عمرها 80 سنة والاعتداء عليها بطريقة وحشية.



وحسب مصادر محلية فإن حي الداخلة اهتز على وقع فضيحة من العيار الثقيل بطلها شاب يبلغ من العمر 20 سنة، قام باقتحام منزل ضحيته المسنة للعديد من المرات وعمل على تكبيلها وضربها قبل أن يمارس عليها شهواته الحيوانية بطريقة بشعة.



وأضافت المصادر ذاته بأن السيدة التي لم تكن تعلم هوية هذا الذئب البشري، تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية معززة بشهادة طبية، وهاتف الشاب الذي نسيه بمنزلها، ليتم اعتقاله وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أول أمس الجمعة، بعد السماع لشهادة الجيران.