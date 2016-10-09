أردوغان يقرر افتتاح مشروع ضخم في تركيا والمغاربة يقولون: ها العدالة والتنمية ديال بصح

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت، بقيادة سيارة لعبور نفق تحت مضيق البوسفور يربط بين الشطرين الأوروبي والأسيوي لمدينة اسطنبول في أول تجربة للطريق السريع الجديد، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"



قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت، بقيادة سيارة لعبور نفق تحت مضيق البوسفور يربط بين الشطرين الأوروبي والأسيوي لمدينة اسطنبول في أول تجربة للطريق السريع الجديد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية.



وقاد أردوغان السيارة من الجانب الأسيوي إلى الجانب الأوروبي ثم العودة مستخدما طابقين في النفق مخصصين للسيارات، بينما خصص النفق في طابق ثالث لقطارات السكك الحديدية.



ويهدف النفق وهو من المشروعات العملاقة في تركيا لخفض مدة الرحلة من 100 دقيقة إلى 15 دقيقة، ومن المقرر أن يفتتح للجمهور في العشرين من دجنبر المقبل.



وتفاعل المغاربة مع هذا الخبر على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد منهم الحكومة المقبلة التي سيترأسها حزب العدالة والتنمية بالقيام بمشاريع مماثلة وضخمة تخدم البلاد وتجعله قويا اقتصاديا، وكتب أحد المغاربة في تعليقه "وها العدالة والتنمية ديال بصح".