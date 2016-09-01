للتخلص من عبارة العانس..فتاة تتزوج لمدة أسبوع واحد ثم تطلب الطلاق

قررت فتاة عربية الطلاق من زوجها بعد مضي أسبوع واحد فقط على عقد قرانها،مؤكدة بأن سبب زواجها الأساسي لم ينتج عن الرغبة ببناء أسرة وحياة زوجية بل للتخلص من كلمة ''عانس'' خاصة أن عمرها قد تجاوز الـ35 عاماً،

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قررت فتاة عربية الطلاق من زوجها بعد مضي أسبوع واحد فقط على عقد قرانها،مؤكدة بأن سبب زواجها الأساسي لم ينتج عن الرغبة ببناء أسرة وحياة زوجية بل للتخلص من كلمة "عانس" خاصة أن عمرها قد تجاوز الـ35 عاماً، وذلك حسب ما كشف عنه موقع الوطن القطري.



وأوضح الموقع ذاته بأنه لم يمض على زواج الفتاة سوى أسبوع واحد، لتسارع بطلب الطلاق، لأنها لا تستطيع إكمال حياتها الزوجية مع الشخص الذي ارتبطت به، لكونها لا تشعر تجاهه بأي مشاعر وأنها وافقت على الزواج مضطرة باعتباره الفرصة الوحيدة التي توفرت أمامها.



وأضاف الموقع ذاته نقلا عن وسائل إعلام مصرية أن استشاري العلاقات الأسرية خليفة محمد المحرزي القول إنه "سأل الزوجة عن السبب السريع في طلبها للطلاق وكانت المفاجأة حين أبلغته أنها لا تحب زوجها ولا تستطيع تقبله، ولكنها وافقت عليه هربا من لقب "عانس"، لاسيما أنها تجاوزت الـ35 عاما"، مضيفا "،"الزوجة أقرّت بشكل واضح بأنها تفضل لقب مطلقة على لقب عانس، فقررت الموافقة على زوج لا تريده لتحقق لقبا اجتماعيا أخف وطأة عليها من صفة العنوسة".