''البام'' يهنئ ''البيجيدي'' ويطالب بفتح تحقيق مع المشككين في المؤسسات بخصوص انتخابات 7 أكتوبر2016

أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد اجتماع عقده يوم السبت 08 أكتوبر الجاري بالرباط، بلاغا يعبر فيه عن فخره وإعتزازه بالنتائج التي حققها في انتخابات السابع من أكتوبر 2016.

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أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد اجتماع عقده يوم السبت 08 أكتوبر الجاري بالرباط، بلاغا يعبر فيه عن فخره وإعتزازه بالنتائج التي حققها في انتخابات السابع من أكتوبر 2016.

وحسب بلاغ المكتب السياسي، فإنه '' رغم محاولات أحد الأحزاب التشكيك في قدرة المؤسسات على إدارة العملية الانتخابية بخطاب مبني على التهديد والتخويف والترهيب، فحزب الأصالة والمعاصرة يطالب، أولا: بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، ويسجل ثانيا بكل ارتياح الأجواء الشبه عادية التي تمت فيها الحملة الانتخابية وعمليات التصويت، إلا أن هذا لم يمنع الحزب من توجيه ما يقارب ال 80 شكاية للجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات.''

وأضاف بلاغ الحزب، ''أنه يسجل بارتياح التقدم البارز في عدد المقاعد المحصل عليها سواء في اللوائح المحلية أو اللائحة الوطنية المتعلقة بالنساء والشباب والتي تجاوزت نسبتها 120 في المائة مقارنة بسنة 2011، كما أن نسبة حضور المرأة في الفريق النيابي الجديد للحزب تعدت 25 بالمائة كسابقة في المشهد الحزبي الوطني''.

وجدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تأكيد ''موقفه المبدئي والثابت، فأي تحالف، كيفما كان نوعه، لا يمكن أن يكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي''.

وإختتم البلاغ '' بالتعبير عن تهانيه لكل الأحزاب المغربية بما فيها حزب العدالة والتنمية التي تصدر عدديا نتائج الانتخابات، وعلى الأجواء العامة التي تمت فيها استحقاقات السابع من أكتوبر 2016 رغم بعض الأحداث العرضية، فلا رابح ولا خاسر في البدء والمنتهى، ومصلحة الوطن فوق الجميع''.