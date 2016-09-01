تفاصيل مشاركة الأميرة للا مريم في حفل استقبال بمناسبة زفاف أمير ألبانيا ليكا الثاني

شاركت الأميرة للا مريم اليوم الأحد بتيرانا، في حفل استقبال أقامه الوزير الأول الألباني ،إيدي راما ،بمناسبة زفاف الأمير ليكا الثاني، أمير البانيا، وإيليا زهاريا.

"شوف تيفي"+"و م ع"



شاركت الأميرة للا مريم اليوم الأحد بتيرانا، في حفل استقبال أقامه الوزير الأول الألباني ،إيدي راما ،بمناسبة زفاف الأمير ليكا الثاني، أمير البانيا، وإيليا زهاريا.



وكانت الأميرة للا مريم، وقعت في الدفتر الذهبي، مرفوقة بسفير المغرب بايطاليا ، حسن أبو أيوب، والقنصل الفخري للمملكة بالبانيا ، بوجار ليبيشا.



وتميز الحفل بحضور العروسين، وعدد من أعضاء الأسر الملكية الحاكمة وغير الحاكمة ببلدان أروبية، ومتوسطية.



وكانت للا مريم قد حضرت أمس السبت، حفل زفاف الأمير ليكا الثاني،أمير ألبانيا ، وإيليا زهاريا في القصر الملكي السابق بالعاصمة تيرانا.



وفي ختام الحفل حضرت الأميرة للا مريم مأدبة عشاء رسمي، أقيمت على شرف المدعوين، وضمنهم على الخصوص ممثلين عن حكومة البانيا.



والأمير ليكا الثاني هو حفيد ملك الباينا، زوغ الأول، الذي اضطر لاختيار المنفى خلال الحرب العالمية الثانية، وتوفي في فرنسا سنة 1961 .



والتحقت الأسرة الملكية الألبانية بتيرانا في يونيو 2002 ، عقب عريضة أطلقت بمبادرة من 76 نائبا من كل المشارب، تدعو إلى عودتها النهائية إلى أرض ألبانيا،اعترافا بإسهاماتها في خدمة الوطن والوحدة الوطنية.