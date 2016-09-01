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عاجل : البام يجدد تأكيده على موقفه الرافض لأي تحالف مع حزب العدالة و التنمية
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 16:07 عاجل : البام يجدد تأكيده على موقفه الرافض لأي تحالف مع حزب العدالة و التنمية | بوليتيك
عاجل : البام يجدد تأكيده على موقفه الرافض لأي تحالف مع حزب العدالة و التنمية
كشف ''البام'' في بلاغ أصدره اليوم ، الأحد 9 أكتوبر 2016 ، أن المكتب السياسي للحزب يُجدد تأكيد موقفه المبدئي والثابت الرافض للتحالف مع حزب ذي مرجعية إسلامية ، أي حزب العدالة والتنمية الذي يختلف معه عقديا

شوف تيفي

كشف "البام" في بلاغ أصدره اليوم ، الأحد 9 أكتوبر 2016 ، أن المكتب السياسي للحزب يُجدد تأكيد موقفه المبدئي والثابت الرافض للتحالف مع حزب ذي مرجعية إسلامية ، أي حزب العدالة والتنمية الذي يختلف معه عقديا وفكريا وقال : "فأي تحالف، كيفما كان نوعه، لا يمكن أن يكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي" .

وجاء هذا الرد بعد أن لمحت شوف تيفي هذا الصباح لإمكانية التحالف بين الحزبين خاصة بعد لغة التهنئة التي عبر عنها عدد من قياديي الجرار ، وأبرزهم بنشماس و تصريحات عبد اللطيف وهبي التي جاءت ضمن برنامج مباشرة معكم

التهنئة التي تأكدت في البلاغ نفسه،جاءت بعيدا عن النرزفة والخطابات الاستعدائية التي طبعت لغة الباميين في مخاطبة خصومهم بالعدالة والتنمية .
وعبر الحزب عن تهانيه :" لكل الأحزاب المغربية بما فيها حزب العدالة والتنمية الذي تصدر عدديا نتائج الانتخابات، وعلى الأجواء العامة التي تمت فيها استحقاقات السابع من أكتوبر 2016 رغم بعض الأحداث العرضية، “فلا رابح ولا خاسر في البدء والمنتهى، ومصلحة الوطن فوق الجميع" .

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عاجل : البام يجدد تأكيده على موقفه الرافض لأي تحالف مع حزب العدالة و التنمية

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