"شوف تيفي"+"و م ع"
أكدت الخارجية الأمريكية لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن الولايات المتحدة تهنئ المملكة المغربية على "التزامها المتواصل" بالمسلسل الديمقراطي، كما تجلى ذلك خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع أكتوبر".
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تهنئ المغرب على التزامه المتواصل بالمسلسل الديمقراطي، كما تجلى ذلك خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع أكتوبر".
وتابعت الدبلوماسية الأمريكية "أننا نأمل في مواصلة شراكتنا مع حكومة وشعب المغرب، بروح من الاحترام المتبادل والتعاون".
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