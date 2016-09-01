هذه أبرز ملاحظات الـمجلس الوطني لحقوق الانسان حول الانتخابات التشريعية

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات بخصوص الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، والمتعلقة بالسياق العام للإعداد للانتخابات وأجواء يوم الإقتراع.

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سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات بخصوص الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، والمتعلقة بالسياق العام للإعداد للانتخابات وأجواء يوم الإقتراع.

وأوضح إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المشرف على اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، خلال ندوة صحفية يومه الأحد 9 أكتوبر 2016، أن نسبة المشاركة في الاقتراع يوم 7 أكتوبر 2016 (43 بالمائة) هي نسبة منخفضة قليلا مقارنة مع نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 التي بغت حينها 45.5 في المائة، وأن هذا الانخفاض في المشاركة السياسية للمغاربة يسائل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني ومؤسسات الوساطة والسلطات العمومية.

وجاء في تقرير الـ CNDH أن عملية الاقتراع مرت في ظروف عادية، "باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت، وقد تم احترام توقيت افتتاح مكاتب التصويت في 99 في المائة من المكاتب التي جرت ملاحظتها، وسجل التأخير في الحالات القليلة التي تمت معاينتها ما بين 08:01 و08:15".

وسجل التقرير ذاته ضُعف معدل عدد النساء رئيسات مكاتب التصويت (3 في المائة)، معتبرا أن هذه النسبة تبرز مسألة ضرورة تعزيز الريادة النسائية داخل الإدارة المشرفة على الانتخابات. وأن 20.7 في المائة من الاستمارات المعبئة أوضحت أن الناخبين وجدوا صعوبة في استعمال ورقة التصويت، وتهم هذه الصعوبة الخلط بين رموز الأحزاب وفهم مبدأ اللائحة المحلية والوطنية وطريقة التصويت ووضع العلامة على ورقة التصويت وطريقة فتح وطي الورقة".

وخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الانتخابات التشريعية "جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد، وأن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع".