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مفاجأة وبالصورة..سونغ يعود للحياة بعد 48 ساعة من انتشار أنباء عن وفاته
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 15:40 مفاجأة وبالصورة..سونغ يعود للحياة بعد 48 ساعة من انتشار أنباء عن وفاته | منوعات
مفاجأة وبالصورة..سونغ يعود للحياة بعد 48 ساعة من انتشار أنباء عن وفاته
بعد يومين من تداول كبريات الصحف والمواقع العالمية وأيضا الوكالات الإخبارية، خبرا يفيد بوفاة أسطورة كرة القدم الكاميرونية سونغ بسبب سكتة دماغية، ظهرت اليوم الأحد، أخبار جديدة أعادته للحياة، أكدت

"شوف تيفي"

بعد يومين من تداول كبريات الصحف والمواقع العالمية وأيضا الوكالات الإخبارية، خبرا يفيد بوفاة أسطورة كرة القدم الكاميرونية سونغ بسبب سكتة دماغية، ظهرت اليوم الأحد، أخبار جديدة أعادته للحياة، أكدت بأنه ما يزال على قيد الحياة.

وحسب موقع "صدى الملاعب" السعودي الذي كان بدوره قد كشف بأن سونغ فارق الحياة بعد تداول "هاشتاغ نعي" على تويتر من قبل مشجعي الأندية التي لعب لها النجم الكاميروني، فإن أليكسندر سونغ قال في تصريحات لموقع "كول" أن عمه خضع لعملية جراحية ناجحة وقد بدأ في الإدراك، وهو ما يؤكد بأنه قادر على أن يعيش في قادم الأيام.

وأضاف الموقع ذاته بأن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت بدورها أن سونغ في حالة خطيرة جدا لكنه لم يمت بعد.

وكانت وسائل إعلام كاميرونية قد أعلنت بأنه "تأكد خبر وفاة سونغ، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، وذلك بعد ثلاثة أيام من نقله على متن طائرة طبية من ياوندي العاصمة الكاميرونية إلى العاصمة الفرنسية باريس، لاستكمال العلاج".

مفاجأة وبالصورة..سونغ يعود للحياة بعد 48 ساعة من انتشار أنباء عن وفاته

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