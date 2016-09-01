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بالفيديو.. حذاء من عالم آخر سيخلق ضجة في العالم
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 15:29 بالفيديو.. حذاء من عالم آخر سيخلق ضجة في العالم | منوعات
بالفيديو.. حذاء من عالم آخر سيخلق ضجة في العالم
كشفت وسائل إعلام عالمية خلال الأسبوع الجاري، عن آخر اختراع سيبهر العالم، حيث سيكون بوسع عشاق فيلم ''العودة إلى المستقبل'' الحصول على حذاء ''نايك ماك الرياضي'' الفريد من نوعه٬ الذي ظهر في مشاهد العمل

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عالمية خلال الأسبوع الجاري، عن آخر اختراع سيبهر العالم، حيث سيكون بوسع عشاق فيلم "العودة إلى المستقبل" الحصول على حذاء "نايك ماك الرياضي" الفريد من نوعه٬ الذي ظهر في مشاهد العمل السينمائي الشهير.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن "نايك ماغ"٬ هو حذاًء يتوفر على مزايا متقدمة٬ إذ يستطيع ربط نفسه تلقائيا٬ كما يتوفر في حاشيته أضواًء زرقاء٬ ولم يكن متاحا في المتاجر من ذي قبل.

وتعتزم شركة "نايك" طرح 89 زوجا من الحذاء المثير٬ لكن تلك الأزواج من الحذاء لن تكون للبيع العادي٬ إذ سيكون على الراغبين في الحصول عليها أن يدخلوا في قرعة بعد دفع قسيمة بعشرة دولارات ، وبما أن الشركة لا تشترط أن يقتني الفرد قسيمة واحدة فقط٬ فإن بعض الأثرياء قد يشترون مئات القسائم كي يعززوا حظوظهم في الفوز، لكن القرعة متاحة في الولايات المتحدة وكندا فقط٬ ومن المرتقب أن يجري الإعلان عن الفائزين في القرعة٬ يوم 17 أكتوبر الجاري.

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المغرب شوف تيفي نايكي العمل السنيمائي حذاء

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