 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

استقالة مزوار مجرد ماركوتينغ سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـالفعفعة الكبرى في زلزال 7 أكتوبر | بوليتيك

استقالة مزوار مجرد ''ماركوتينغ'' سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـ''الفعفعة الكبرى'' في زلزال 7

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

عاجل : المكتب السياسي لحزب الحمامة يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها | بوليتيك

عاجل : المكتب السياسي لحزب ''الحمامة'' يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس | منوعات

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

بالفيديو..هكذا تم القبض على شاب بطانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش | بوليتيك

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة وفاضحة | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة وكر للدعارة بالبيضاء واعتقال ستة أشخاص من بينهم متزوجات بالبيضاء.. تفاصيل صادمة

التفاصيل الكاملة والحقيقية حول ما وقع لحارس سيارات بأكادير | حوادث و حقوق

التفاصيل الكاملة والحقيقية حول ما وقع لحارس سيارات بأكادير

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

في المغرب فقط : أحزاب لم تحصل على أي مقعد برلماني بانتخابات 7 أكتوبر ومع ذلك مستمرة
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 15:26 في المغرب فقط : أحزاب لم تحصل على أي مقعد برلماني بانتخابات 7 أكتوبر ومع ذلك مستمرة | بوليتيك
في المغرب فقط : أحزاب لم تحصل على أي مقعد برلماني بانتخابات 7 أكتوبر ومع ذلك مستمرة
باستقراء للنتائج التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر ليوم الجمعة ، يوم أمس ، يتأكد بالأرقام أن أزيد من حزب مغربي من أصل الأحزاب المشاركة بالاستحقاقات لم يحصل على أي مقعد ، رغم الحملات التي قاموا

شوف تيفي

باستقراء للنتائج التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر ليوم الجمعة ، يوم أمس ، يتأكد بالأرقام أن أزيد من حزب مغربي من أصل الأحزاب المشاركة بالاستحقاقات لم يحصل على أي مقعد ، رغم الحملات التي قاموا بها وكل الشعارات المرفوعة ، وكل تلاوين الوعود الموزعة ، لم تستطع حصد ولو مقعد واحد بمجلس النواب مما يطرح على نفسها أكثر من سؤال ، ويفتح الأقواس حول وجودها وجدوى تأطيرها للمواطنين أو أساسا مدى مصداقية تأسيسها بمشهد انتخابي مبلقن لا يستقيم كما هو معمول به في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها والتي تتشكل من قطبين أو 3 كبيرة وواضحة التوجه والبرنامج .
أحزاب أعدمتها النتائج فهل تختار الاعتزال السياسي والانتخابي أم تستمر في الوجود أم تذهب للاندماج في تشكيلات حزبية أخرى ليكون لها معنى ووجود وقوة في ظل التقاطبات السياسية الموجودة حاليا بالساحة الحزبية وتعيد النظر في هذا التشرذم الحزبي الذي لا يخدمها ولا تجد من ورائه إلا تجرع النتائج المخيبة والبعد عن المواطن والضعف والتهميش وانعدام القيمة في زمن التكتلات الحزبية الجماهيرية الكبيرة .
وهذه الأحزاب هي :
الديمقراطي الوطني
الشورى والاستقلال
العمل
جبهة القوى الديمقراطية
الوسط الاجتماعي
الإصلاح والتنمية
التجديد والإنصاف
النهضة والفضيلة
النهضة
الاتحاد المغربي للديمقراطية
البيئة والتنمية المستدامة
العهد الديمقراطي
الديمقراطيين الجدد
الوحدة والديمقراطية
الحرية والعدالة الاجتماعية
حزب القوات المواطنة
الحزب الاشتراكي

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

في المغرب فقط : أحزاب لم تحصل على أي مقعد برلماني بانتخابات 7 أكتوبر ومع ذلك مستمرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

استقالة مزوار مجرد ماركوتينغ سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـالفعفعة الكبرى في زلزال 7 أكتوبر | بوليتيك

استقالة مزوار مجرد ''ماركوتينغ'' سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـ''الفعفعة الكبرى'' في زلزال 7 أكتوبر

عاجل : المكتب السياسي لحزب الحمامة يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها | بوليتيك

عاجل : المكتب السياسي لحزب ''الحمامة'' يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش | بوليتيك

عاجل : مزوار يقدم استقالته كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وها علاش

الملك يتكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء الدول الجزرية خلال مؤتمر كوب22 بمراكش | بوليتيك

الملك يتكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء الدول الجزرية خلال مؤتمر كوب22 بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لهجوم عصابة الملثمين المسلحة على الحي المحمدي بالبيضاء | خبر اليوم
منذ 47 دقيقة

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لهجوم عصابة الملثمين المسلحة على الحي المحمدي بالبيضاء

بالفيديو.. شاهد جديد الفنان أبديل شيال بعنوان بوت نبت | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد جديد الفنان أبديل شيال بعنوان ''بوت نبت''

شاهد لحظة إعتقال شاب من طانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | زووم

شاهد لحظة إعتقال شاب من طانطان ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية

حالة خاصة:نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..ساعدوا زهرة | حالة خاصة

حالة خاصة:نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..ساعدوا زهرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

استقالة مزوار مجرد ماركوتينغ سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـالفعفعة الكبرى في زلزال 7 أكتوبر | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

استقالة مزوار مجرد ''ماركوتينغ'' سياسي لجبر ضرر الحمامة التي تعرضت لـ''الفعفعة الكبرى'' في زلزال 7

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إيقاف عنصرين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية بطانطان وكلميم..وهذه هي التفاصيل

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق | حوادث و حقوق

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

عاجل : المكتب السياسي لحزب الحمامة يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها | بوليتيك

عاجل : المكتب السياسي لحزب ''الحمامة'' يرفض إستقالة مزوار والأخير متشبث بها

﻿ ﻿
اليوم 22:37 GMT

عاجل وخطير وبالصور..هاشنو وقع في المدينة في كازا..أمر لا يصدق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.