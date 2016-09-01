في المغرب فقط : أحزاب لم تحصل على أي مقعد برلماني بانتخابات 7 أكتوبر ومع ذلك مستمرة

باستقراء للنتائج التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر ليوم الجمعة ، يوم أمس ، يتأكد بالأرقام أن أزيد من حزب مغربي من أصل الأحزاب المشاركة بالاستحقاقات لم يحصل على أي مقعد ، رغم الحملات التي قاموا

شوف تيفي

باستقراء للنتائج التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر ليوم الجمعة ، يوم أمس ، يتأكد بالأرقام أن أزيد من حزب مغربي من أصل الأحزاب المشاركة بالاستحقاقات لم يحصل على أي مقعد ، رغم الحملات التي قاموا بها وكل الشعارات المرفوعة ، وكل تلاوين الوعود الموزعة ، لم تستطع حصد ولو مقعد واحد بمجلس النواب مما يطرح على نفسها أكثر من سؤال ، ويفتح الأقواس حول وجودها وجدوى تأطيرها للمواطنين أو أساسا مدى مصداقية تأسيسها بمشهد انتخابي مبلقن لا يستقيم كما هو معمول به في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها والتي تتشكل من قطبين أو 3 كبيرة وواضحة التوجه والبرنامج .

أحزاب أعدمتها النتائج فهل تختار الاعتزال السياسي والانتخابي أم تستمر في الوجود أم تذهب للاندماج في تشكيلات حزبية أخرى ليكون لها معنى ووجود وقوة في ظل التقاطبات السياسية الموجودة حاليا بالساحة الحزبية وتعيد النظر في هذا التشرذم الحزبي الذي لا يخدمها ولا تجد من ورائه إلا تجرع النتائج المخيبة والبعد عن المواطن والضعف والتهميش وانعدام القيمة في زمن التكتلات الحزبية الجماهيرية الكبيرة .

وهذه الأحزاب هي :

الديمقراطي الوطني

الشورى والاستقلال

العمل

جبهة القوى الديمقراطية

الوسط الاجتماعي

الإصلاح والتنمية

التجديد والإنصاف

النهضة والفضيلة

النهضة

الاتحاد المغربي للديمقراطية

البيئة والتنمية المستدامة

العهد الديمقراطي

الديمقراطيين الجدد

الوحدة والديمقراطية

الحرية والعدالة الاجتماعية

حزب القوات المواطنة

الحزب الاشتراكي