المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينوه بالانتخابات

نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانتخابات التشريعية التي مرت يوم الجمعة الماضي، حيث أكد رئيس المجلس إدريس اليزمي أن الاقتراع مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة.

شوف تيفي: ع.س

نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانتخابات التشريعية التي مرت يوم الجمعة الماضي، حيث أكد رئيس المجلس إدريس اليزمي أن الاقتراع مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة.

وأضاف اليزمي صباح اليوم الأحد بالرباط أن عدم تسجيل حالات طعن كبرى في العملية من لدن الفاعلين السياسيين، وكذا الخلاصات الأولية لمختلف الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات تؤكد أن الانتخابات مرت في جو تطبعه الحرية والنزاهة.

وفي سياق متصل أكد إيان ليدل رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر يوم أمس بالرباط أن "أعضاء بعثتي لم يشاهدوا ولم يلاحظوا أي مخالفات" خلال هذه الاستحقاقات مبرزا أنه "كانت هناك تقارير بمخالفات، لكننا لم نلاحظ أي مخالفات".

يشار إلى أن بعض الأحزاب المتنافسة في دائرة الحسيمة ستخوض وقفة احتجاجية عشية اليوم أمام مقر العمالة احتجاجا على ما أسموه تزويرا في الانتخابات التشريعية أفرز من خلاله مقعدين في الحسيمة لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.