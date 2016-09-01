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أنباء عن تقليص النصاب القانوني لتشكيل فريق برلماني لترضية بعض الأحزاب !
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 15:19 أنباء عن تقليص النصاب القانوني لتشكيل فريق برلماني لترضية بعض الأحزاب ! | بوليتيك
أنباء عن تقليص النصاب القانوني لتشكيل فريق برلماني لترضية بعض الأحزاب !
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شوف تيفي

علم لدينا من مصادر مطلعة أن مجلس النواب الجديد يعتزم تقليص النصاب القانوني القديم الذي يتحدث عن ضرورة التوفر على 20 مقعدا برلمانيا لتشكيل فريق وهو ماكان معمول به منذ وقت طويل بالمملكة المغربية .

التقليص الذي قد يصل إلى 10 أو 12 مقعدا يأتي لترضية أحزاب لم تتمكن من وصول العتبة القانونية لتشكيل فريق برلماني بما يشكله ذلك لها من مكاتب وتعويضات سمينة وسفريات وحضور مستقل بالبرلمان دون الحاجة إلى أي تحالف .

والأحزاب المعنية بهذا التقليص هي على التوالي : الاتحاد الدستوري الذي حصل فقط على 19 مقعدا وكان ينقصه واحد ، والتقدم والاشتراكية الذي حصل فقط على 12 مقعد والذي ينقصه الكثير ليصل عتبة العشرين مقعدا التي تخول له في النظام القديم تشكيل فريق .

وحسب الناشط عمر الشرقاوي وهو متخصص في الشؤون البرلمانية قال : " مجلس النواب الجديد هو غادي يعدل النظام الداخلي ديالو باش يخفض النصاب القانوني لتشكيل الفريق اللي هو حاليا 20 برلماني وغادي يردوا 12 باش يمكن للاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية يولي عندهم فريق وباش حتى هوما يتعطى ليهم بيرويات وتعويضات على رئاسة فريق والدعم السنوي اللي تيحصلوا عليه الفرق "

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علم لدينا من مصادر مطلعة أن مجلس النواب الجديد يعتزم تقليص النصاب القانوني القديم الذي يتحدث عن ضرورة التوفر على 20 مقعدا برلمانيا لتشكيل فريق وهو ماكان معمول به منذ وقت طويل بالمملكة المغربية .

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