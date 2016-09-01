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العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 15:05 العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي | بوليتيك
العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي
اختار نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قبل ساعة من الآن ، صباح اليوم ، الأحد 9 أكتوبر 2016 ،(اختار) الفيسبوك للرد على اتهامات نبيلة منيب بعد خسارتها في الانتخابات ، وهي الأمينة العامة لحزب

شوف تيفي

اختار نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قبل ساعة من الآن ، صباح اليوم ، الأحد 9 أكتوبر 2016 ،(اختار) الفيسبوك للرد على اتهامات نبيلة منيب بعد خسارتها في الانتخابات ، وهي الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد ، والتي اتهمت أن المصوتين على البيجيدي مجرد أتباع ، فيما يشبه "السباب" و "الاستخفاف" و"التبخيس" .
وقال : "قول نبيلة منيب التي لم يحصل حزبها على العتبة وطنيا بأن المصوتين على حزب العدالة والتنمية هم مجرد أبناء مدرسة "حفظ أو عرض" ولا يمتلكون حسا نقديا، ينم عن غياب الحس السياسي والذوق وكذلك دليل غياب الحس النقدي. مليونا مغربي في المدن والقرى، في الأحياء الراقية والمتوسطة والفقيرة ينظر إليهم بالجملة بهذه الطريقة، هذا أمر غير مقبول ".
وأضاف مطالبا إياها بالاعتذار : " ويستوجب الاعتذار، وتفسير لماذا حصد هذا الحزب هذه النتائج".
وشدد على ضرورة المراجعة الذاتية التي يجب أن يقود ها اليسار وتابع :" لأنه لا يقوم بأي نقد ذاتي، وإذا انهزم ديمقراطيا فالشعب هو المخطئ وهو الذي أساء الاختيار أما هم فمنزهون ومبرؤون.
أدعو هذا الحزب - الذي لا زلت أكن لكثير من مناضليه الاحترام - الإسراع بالقيام بمراجعة العديد من مقولاته ومواقفه فهو الطريق الوحيدة للخروج من عنق الزجاجة."
كما انتهز الفرصة ليشكر كل من اختاروا العدالة والتنمية :"أما المصوتون على حزب العدالة والتنمية فمنهم كثيرون ممن كانوا يصوتون على الأحزاب اليسارية ذاتها، وكثير من الأطر العليا والمتوسطة ذوي الحس النقدي والرؤية الثاقبة والتمييز بين "الألوان" والأفكار.
فلجميع الذين تحدوا الصخب الإعلامي ضد حزب العدالة والتنمية، وتحدوا حملات التشويه والتبخيس ونشر الأكاذيب، وصوتوا على المصباح، التحية العطرة، لقد صنعتم الحدث وبرهنتم جميعا على أنكم أصحاب الحس النقدي حقا."

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العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي

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